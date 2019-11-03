Россия и Таиланд пока не будут упрощать визовый режим

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Таиланд в настоящее время не планируют дальнейшего упрощения визового режима, нынешние правила создают благоприятные условия для увеличения туристического потока, заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

"Действующие правила, введенные межправительственным соглашением об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан России и Таиланда от 13 декабря 2005 года, которое разрешает безвизовое пребывание в течение 30 дней, создают благоприятные условия для расширения туристических обменов", - сказал он на брифинге в преддверие визита премьера РФ Дмитрия Медведева в Таиланд для участия в 14-м Восточноазиатском саммите.

"На данном этапе их изменение не входит в повестку дня отношений с Таиландом", - сообщил Приходько.

Так он ответил на вопрос о том, обсуждается ли продление срока безвизового пребывания для российских туристов в Таиланде и упрощение российского визового режима для подданных королевства.

Кроме того, Приходько заметил, что приоритетным вопросом для российской стороны является обеспечение безопасности ее туристов, приезжающих в Таиланд, добавив, что эта тема присутствует в диалоге с властями королевства.

"Важно также добиться роста таиландских туристов, посещающих Россию для ознакомления с ее историческим, культурным и природным потенциалом", - сказал он.

По словам Приходько, по итогам прошлого года турпоток из России в Таиланд достиг 1,5 млн человек, и с учетом существующей тенденции можно ожидать его дальнейшего роста.