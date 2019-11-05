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Квартальный чистый убыток Uber вырос на 20%

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Сервис по заказу такси с доставке еды Uber Technologies сообщил о квартальном убытке из-за больших расходов на развитие новых проектов. Чистый убыток компании в июле-сентябре вырос на 20% в годовом измерении и составил $1,16 млрд, или $0,68 в расчете на акцию. \

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $0,7 на акцию.

Квартальная выручка Uber выросла на 30% - до $3,81 млрд, при среднем прогнозе рынка - $3,63 млрд. Рост выручки ускорился по сравнению с 14% во втором квартале.

Компания зафиксировала скорректированный убыток до налоговых, процентных и амортизационных выплат (отрицательная EBITDA) в размере $585 млн против $458 млн годом ранее.

Глава Uber Дара Хосровшахи пообещал вывести компанию в плюс по показателю скорректированной EBITDA к концу 2021 года. После презентации отчета он заявил аналитикам, что это произойдет благодаря "улучшению глобального масштаба и производительности бизнеса" за счет развития технологий, автоматизации и "более эффективного управления".

Компания представит прогнозы на 2020 год вместе с публикацией отчетности за четвертый квартал.

"Мне нравится то, куда движутся наши показатели рентабельности", - сказал Хосровшахи.

Совокупный объем заказов Uber подскочил на 29% в третьем квартале - до $16,5 млрд при консенсус-прогнозе в $16,7 млрд. Число ежемесячно активных пользователей платформ Uber выросло на 26% - до 103 млн по сравнению с 82 млн годом ранее.

Выручка сервиса такси в минувшем квартале увеличилась на 19%, до $2,9 млрд, сервиса Uber Eats - взлетела на 64%, до $645 млн.

Квартальные расходы Uber подскочили на 33%, до $4,92 млрд.

Акции Uber подешевели на 5,5% на дополнительных торгах в понедельник. Давление на бумаги компании может усилиться, поскольку 6 ноября истекает период ограничения продажи акций Uber после ее майского IPO, в результате чего, на рынке могут появиться акции общей стоимостью порядка $20 млрд, отмечает MarketWatch.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 700 городах в 70 странах, включая Россию.

Uber США Дара Хосровшахи

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