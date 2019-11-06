Поиск

Акции Uber упали до рекордного минимума после снятия ограничений на их продажу

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Акции американской Uber Technologies Inc., предоставляющей услуги по заказу такси и доставке еды, упали на 8,7% на торгах в Нью-Йорке в среду, до $25,58, обновив исторический минимум, на фоне окончания срока действия ограничений на продажу бумаг компании после IPO.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило о большом количестве операций с акциями Uber перед открытием торговой сессии в среду.

Goldman Sachs продал около 2 млн акций от лица неизвестного держателя по цене $26,90 за бумагу, что на 4% ниже их цены на закрытие торгов во вторник, 5 ноября.

При этом стоимость бумаг Uber к закрытию торгов во вторник была на 38% ниже цены предложения в рамках проведенного в мае IPO.

Акции Uber к 18:13 мск в среду дешевеют на 3,1%.

5 ноября Uber Technologies сообщал, что чистый убыток компании в июле-сентябре вырос на 20% в годовом измерении и составил $1,16 млрд. Причиной убытка в компании назвали большие расходы на развитие новых проектов.

Uber

Новости по теме

Новости

"Вкусвилл" и экс-глава "Кофе Хауза" создали компанию "Вкускофе"

"Вкусвилл" и экс-глава "Кофе Хауза" создали компанию "Вкускофе"

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Долг Венесуэлы перед "Роснефтью" сократился до $800 млн

Долг Венесуэлы перед "Роснефтью" сократился до $800 млн

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, превысив 2964 пункта

Бывший сотрудник Boeing предупредил о браке в системе подачи кислорода на 787 Dreamliner

Минфин подтвердил замысел о сокращении госдоли в "Аэрофлоте", "РЖД" и других компаниях

Набиуллина рассказала о первом штрафе за просрочку подключения к СБП

Набиуллина рассказала о первом штрафе за просрочку подключения к СБП

Из правительства ушел куратор "мусорной реформы"

Сечин допустил увеличение дивидендов "Роснефти" после сильного квартального отчета

Парламент Казахстана одобрил решение о выводе из аренды РФ части земель в Байконуре

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');