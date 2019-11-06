Акции Uber упали до рекордного минимума после снятия ограничений на их продажу

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Акции американской Uber Technologies Inc., предоставляющей услуги по заказу такси и доставке еды, упали на 8,7% на торгах в Нью-Йорке в среду, до $25,58, обновив исторический минимум, на фоне окончания срока действия ограничений на продажу бумаг компании после IPO.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило о большом количестве операций с акциями Uber перед открытием торговой сессии в среду.

Goldman Sachs продал около 2 млн акций от лица неизвестного держателя по цене $26,90 за бумагу, что на 4% ниже их цены на закрытие торгов во вторник, 5 ноября.

При этом стоимость бумаг Uber к закрытию торгов во вторник была на 38% ниже цены предложения в рамках проведенного в мае IPO.

Акции Uber к 18:13 мск в среду дешевеют на 3,1%.

5 ноября Uber Technologies сообщал, что чистый убыток компании в июле-сентябре вырос на 20% в годовом измерении и составил $1,16 млрд. Причиной убытка в компании назвали большие расходы на развитие новых проектов.