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"Силовые машины" попросили правительство не заключать контракт с Siemens

В компании уверены, что это помешает наладить производство российских газовых турбин

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - "Силовые машины" Алексея Мордашова, будучи под санкциями США, считают "недопустимым" заключение специнвестконтракта (СПИК) с иностранными производителями газовых турбин большой мощности (ГТБМ), пишет газета "Коммерсантъ". Кроме того, владелец компании Алексей Мордашов попросил правительство не заключать СПИК также и с производителями ГТБМ, в которых есть доля у нерезидента РФ.

СПИК - соглашение государства с инвестором, в рамках которого тот обещает инвестиции в обмен на неизменность налоговых условий.

Российские и иностранные машиностроители стремятся начать производство ГТБМ в РФ. Продать газовые турбины призвана программа модернизации старой генерации. В частности, на СПИК претендует СП Siemens и "Силовых машин" — "Сименс технологии газовых турбин", у немецкой компании там 65%.

Siemens 2 июля подала заявку в Минпромторг, планируя инвестировать в локализацию газовой турбины SGT5-2000E около 1,16 млрд рублей, однако министерство ее отклонило. Локализовать машину не менее чем на 90% планируется к 2023 году.

В "Силовых машинах" уверены, что если будет заключен СПИК с зарубежными машиностроителями, то "могут быть сведены к нулю" попытки компании создать в РФ отечественную технологию ГТБМ. Опасения продиктованы тем, что при заключении СПИК разрешается трехлетняя отсрочка по локализации.

В компании "Силовые машины" считают, что до 2023 года с зарубежных складов в РФ могут доставить 20 газовых турбин Siemens, то тесть допускается поставка готовых турбин, не отвечающих требованиям полной локализации. В "Силовых машинах" подозревают, что иностранцы, в частности Siemens, усматривают в СПИК не возможность локализации производства, а средство, с помощью которого можно захватить рынок на отборах проектов модернизации и, таким образом, помешать программе создания производства российских газовых турбин. Поэтому, считают в компании, требования по локализации нужно сохранить, "не давая возможности обходить их через СПИК".

Изданию удалось получить комментарий только в Минэнерго. Там заявили, что заинтересованы в развитии российской промышленности, в том числе через трансфер зарубежных технологий за счет локализации иностранного производства. При этом министерство "не классифицирует производителей", добавляя, что ключевой интерес — это технологии.

Силовые машины

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