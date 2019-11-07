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Депутатам предложат заменить штрафы за недолив топлива процентом от выручки

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект о замене фиксированных штрафов за недолив топлива на автозаправках процентом от выручки. Это "Интерфаксу" рассказал источник в одном из профильных ведомств, участвовавших в подготовке документа.

Эти поправки в КоАП должны обеспечить "единство измерений объема бензина, дизтоплива и газа при отпуске через АЗС и газораздаточные колонки", объяснил он.

Чиновники хотят дифференцировать наказание за первичное и повторное нарушения. За разовый недолив они хотят налагать штраф в размере 1% выручки от продаж за предшествующий календарный год "либо за предшествующую нарушению часть года, если деятельность по реализации или приобретению товаров в предшествующем году нарушителем не осуществлялась". Повторное нарушение предлагается карать штрафом в 3% от выручки за календарный год, но не менее 2 млн рублей.

Поправки предусматривают одинаковые штрафы для юридических лиц и для предпринимателей без образования юрлица.

Сейчас за недолив предусмотрены штрафы для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в пределах от 20 000 до 50 000 рублей, для юрлиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

Расследование Федерации автовладельцев России, проведенное летом 2018 года, выявило, что недолив топлива в размере не менее 1% от оплаченного количества топлива допускают около 76% АЗС в стране.

Госдума Федерация автовладельцев России правительство

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