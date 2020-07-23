Росстандарт придумал способ борьбы с недоливом топлива на АЗС

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Росстандарт утвердил новый ГОСТ для топливораздаточных колонок, который, как считают в ведомстве, должен минимизировать возможность умышленного недолива топлива. Об этом "Ведомостям" рассказал замглавы ведомства Алексей Кулешов.

ГОСТ предусматривает оснащение колонок программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа. Также он обяжет производителей колонок предусмотреть конструкцию, которая не допустит несанкционированную замену узлов и элементов и установку устройств, не предусмотренных изготовителем. Новые требования должны вступить в силу с 1 октября.

Это не значит, что с 1 октября будет запрещена эксплуатация АЗС, не соответствующих новому стандарту. ГОСТы в России добровольны до тех пор, пока ссылка на стандарт не появится в соответствующем нормативно-правовом акте, уточнил замглавы ведомства.

По словам Кулешова, сейчас действует стандарт 1989 года, он не содержит требований по защите ПО от вмешательства извне. В 2019 году проверка выявила недолив на 39 АЗС из 210, рассказали в пресс-службе Росстандарта. Замглавы Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов, ссылаясь на проверки своей организации, заявил, что чаще всего недоливают бензин независимые заправки.

Проблема сильно преувеличена, а методика ФАР сомнительна хотя бы из-за малого числа попавших в мониторинг заправок, сказал "Ведомостям" вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев. По данным Минэнерго, в России всего около 15 000 АЗС, больше половины из них - независимые.

За недолив Росстандарт сейчас может оштрафовать владельца автозаправки на сумму до 100 000 рублей для юрлица. В ФАР предлагают ввести оборотные штрафы для этого нарушения. В Независимом топливном союзе оборотные штрафы назвали "убийством автозаправок", поскольку они приведут к банкротствам.