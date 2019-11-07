ЦБ не увидел "пузыря" на фондовом рынке РФ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Рост российского фондового рынка, опережающий другие emerging markets, не несет в себе риски перегрева: индексы прибавляют благодаря объективным факторам, что означает отсутствие искусственно созданного "пузыря", считает Банк России.

"Рост индекса "Московской биржи" поддерживается благодаря сохранению стабильной макроэкономической ситуации и увеличению дивидендных выплат российских компаний. Благоприятная текущая конъюнктура на сырьевом рынке позитивно влияла на финансовое положение российских эмитентов и их возможности генерации прибыли. При этом значения показателей - капитализации фондового рынка к ВВП и отношения рыночной стоимости акции к годовой прибыли на акцию - сигнализируют об отсутствии "пузыря" на рынке", - говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном ЦБ в четверг.

"Говорить о переоцененности российского рынка акций нельзя, на что указывают низкие значения ряда показателей: капитализации фондового рынка к ВВП и отношения рыночной стоимости акции к годовой прибыли на акцию", - отмечено в обзоре.

С начала года по конец октября индекс Мосбиржи вырос на 22,1%, обновляя исторические максимумы. Это заметно больше, чем рост сводного индекса акций для стран с формирующимися рынками (9,3%).

"Одновременно ряд показателей указывает на то, что российский фондовый рынок является в значительной степени недооцененным. Соотношение рыночной капитализации и ВВП (market cap ratio) для всего российского рынка акций составило 38% на 28 октября 2019 г., что заметно ниже, чем во многих других странах. Также в России отмечается самый низкий уровень соотношения рыночной стоимости акции и годовой прибыли, полученной на акцию (P/E ratio). Для компаний, акции которых входят в индекс Мосбиржи, данный показатель на 28 октября составил всего 6,2", - констатирует ЦБ.

Влияние нефтяного фактора на динамику стоимости российских акций в 2019 г. заметно снизилось, отмечается в обзоре. В 2019 г. между рублевой ценой нефти марки Brent и индексом Мосбиржи образовалась отрицательная корреляция (коэффициент корреляции составил -0,44). Однако доля нефтегазовых компаний в индексе составляет 48,6%, поэтому цены на нефть во многом определяют динамику показателя, пишет ЦБ. В период с начала 2017 г. до апреля 2018 г. (объявление об антироссийских санкциях) индекс Мосбиржи практически идентично повторял движение рублевой цены нефти марки Brent (коэффициент корреляции на данном временном отрезке составлял 0,85), отмечается в докладе.