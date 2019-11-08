В Белом доме опровергли сообщения о договоренностях США и Китая по тарифам

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Вашингтон и Пекин на данный момент не достигли какого-либо соглашения о снижении или отмене тарифов в двухсторонней торговле, заявил торговый советник Белого дома Питер Наварро в программе Lou Dobbs Tonight на телеканале CNN.

"К настоящему моменту соглашения об отмене существующих тарифов в качестве условия для заключения соглашения по первой фазе нет. Единственный человек, который может принять решение по этому вопросу - президент Дональд Трамп. Все очень просто", - сказал он.

Наварро добавил, что китайская пропаганда распространяет такую информацию, "чтобы подтолкнуть нас в нужном им направлении".

В четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Китай и США договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора.

Представитель американского Минторга сообщил Bloomberg, что такой шаг войдет в первый этап урегулирования торгового спора.

Первый этап учитывает договоренности о поставках американских сельхозтоваров в КНР, установлении правил для предотвращения манипулирования курсами валют, мерах по защите интеллектуальной собственности и открытии рынков КНР для американских компаний, сообщала The Wall Street Journal.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря.

Трамп сообщил, что условия соглашения позволят КНР увеличить импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.

Изначально предполагалось, что президент США и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако президент Чили Себастьян Пиньера отказался принимать саммит из-за внутренних проблем в стране.