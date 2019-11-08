В Минсвязи заверили, что "Останкино" не прервет вещание, несмотря на долги телевизионщиков

Гендиректор телецентра предупреждал о возможном срыве эфиров из-за долгов "Первого канала"

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - "Останкино" не прекратит вещание, в том числе в новогоднюю ночь, несмотря на задолженность перед телецентром "Первого канала" и его подрядчиков. Ситуация с долгами находится на контроле у Минсвязи, заявил замминистра Алексей Волин.

При этом он не сказал, что ситуация урегулирована и отказался комментировать эту сторону вопроса.

"Что касается денежных отношений, то это вопрос деликатный и интимный, - мы в него посторонних не посвящаем, считать чужие деньги - неприлично", - сказал Волин журналистам.

"Все будет у вас: и "Голубой огонек" будет, и в "Гостях у сказки", - пообещал он телезрителям и заверил, что вещанию ничто не угрожает.

В конце октября гендиректор ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино" Михаил Шубин записал семиминутное видеообращение к коллективу и предупредил, что вещание может прерваться из-за нехватки денег. Об этом 27 октября сообщили "Ведомости". Шубин заявил, что долги "Первого канала" и его подрядчика перед телецентром лишают "Останкино" четверти или трети доходов, компания будет вынуждена начать увольнения сотрудников и сокращать регламентные работы. По его словам, возникла угроза срыва технической работы телецентра, то есть эфиров всех вещателей.

Телецентр с конца 2018 года судится с "Первым каналом", а с лета того же года - с "Красным квадратом", одним из основных производителей шоу для этого канала.