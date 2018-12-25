Телецентр "Останкино" подал иски к Первому каналу на сумму 164 млн рублей

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Телевизионный технический центр "Останкино" подал в Арбитражный суд Москвы два иска к "Первому каналу" на общую сумму около 164 млн рублей, сообщает во вторник газета "Ведомости".

Уточняется, что сумма исковых требований, направленных в суд 24 декабря, составляет 89,5 млн и 73,9 млн рублей. "Ведомости" отмечают, что из-за боязни потерять такого крупного клиента партнеры опасаются судиться с "Первым" - из картотеки суда следует, что это первый иск за последние пять лет.

"Коммерсант", ссылаясь на источник, рассказывает, что долги "Первый канал" касаются услуг телепроизводства, передачи сигнала, аренды помещений и оборудования. По его словам, общая задолженность телеканала и его подрядчиков перед "Останкино" превышает 1 млрд рублей.

По словам "Ведомостей", долги образовались у канала летом. Как правило, задержки платежей были и раньше, однако "Первый" гасил их до конца года.