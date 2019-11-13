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В Сбербанке предрекли отказ от доставки пластиковых банковских карт через 1-2 года

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Услуга по доставке физических карт розничным клиентам в течение 1-2 лет сойдет на нет, сообщил первый зампред Сбербанка Лев Хасис на пресс-конференции.

Он констатировал, что эта деятельность в принципе - "тупиковая ветвь эволюции", потому что в РФ практически все магазины принимают не только физические карты, но и карты, размещенные в мобильных.

"Мы думаем, что доставка физических карт течение года-двух сойдет практически на нет, и доставка карт будет осуществляться по воздуху, через интернет в ваше устройство напрямую", - сказал Хасис.

Ранее в ноябре Сбербанк сообщил, что в тестовом режиме в некоторых регионах запустил курьерскую доставку карт клиентам. Для жителей Москвы стоимость услуги - 500 рублей.

Многие российские банки используют в рознице доставку карт, поскольку это позволяет оптимизировать число отделений. В частности, для Тинькофф банка курьерская доставка является основным каналом для выдачи карт.

Сбербанк

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