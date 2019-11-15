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В Удмуртии предложили сделать День оружейника выходным в республике

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Федерации профсоюзов Удмуртии Сергей Шерстобит предложил сделать 19 сентября, День оружейника выходным днем в регионе. Он обратился с этим предложением к министрам правительства республики.

"У наших ближайших соседей в Башкортостане три, в Татарстане четыре региональных праздника являются выходными днями - а у нас в республике таких праздников нет", - сказал Шерстобит.

Он назвал Удмуртию одним из крупнейших оружейных центров России и напомнил, что в регионе с 2018 года 19 сентября проводят всероссийский Форум оружейников.

"Считаем, что чествование оружейников и посещение мероприятий всероссийского форума будут способствовать патриотическому воспитанию молодежи", - добавил профсоюзный лидер.

Удмуртия Сергей Шерстобит

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