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Помощник Путина допустил возможность снижения ключевой ставки вплоть до 5%

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ после нескольких подряд снижений ключевой ставки остается достаточно большим, ставку можно снизить вплоть до уровня в 5%, но дальнейшие шаги в этом направлении требуют совершенствования механизма координации между регулятором и правительством, считает помощник президента Андрей Белоусов.

"Что касается блока макроэкономики (с точки зрения ускорения экономического роста - ИФ), то классика - это ослабление, оптимизация налогов, но у нас сейчас такой возможности нет. Поэтому остается ключевая ставка, которая сейчас снижается", - сказал Белоусов журналистам во вторник.

В конце октября ЦБ на фоне дезинфляционных процессов понизил ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 6,5%. "Я вижу возможность для дальнейшего ее снижения, поскольку инфляция снижается сейчас быстрее ключевой ставки и уровень годовой инфляции уже 3,6%, фактически 3,5% - думаю, что последняя недельный замер покажет 3,5%, на конец года будет 3,3-3,4%, а в начале следующего года - уже 3%. Если снять отсюда один или полтора процента за счет роста НДС (с января 2019 года - ИФ), то видно, что у нас инфляция находится уже на грани дефляции. Ничего хорошего в этом нет, потому что при такой инфляции подавление рынка, спроса происходит, ЦБ это видит, понимает, Эльвира Сахипзадовна (глава ЦБ Набиуллина - ИФ) об этом говорит, они ускорили снижение ключевой ставки", - отметил Белоусов.

Помощник Владимира Путина выразил мнение, что ставку возможно снизить "до уровня примерно 5%", но не стал называть возможные сроки таких действий, пояснив, что это "прерогатива ЦБ". "Здесь нельзя слишком быстро снижать, потому что это вызовет спекулятивные ожидания и ожидания нестабильности, потому что понятно, что снижение ключевой ставки всегда вызывает риски сильного ослабления рубля, и вот нащупать эту грань - насколько снизить, чтобы при этом рубль оставался в зоне управляемости и безопасности - это искусство, которое ЦБ сейчас должен продемонстрировать", - сказал чиновник.

Белоусов также обратил внимание, что снижение ключевой ставки требует повышенной ежедневной координации "внутри монетарных властей, то есть между ЦБ и Минфином с бюджетными расходами, с остатками на казначейских счетах, с использованием этих счетов и так далее". "Этот механизм требует особой донастройки сейчас. Пока ключевая ставка более-менее высокая, он не такой чувствительный, потому что происходит стерилизация, особенно за счет депозитов ЦБ. По мере снижения ключевой ставки эта история станет более чувствительной", - считает помощник президента.

Ранее в ноябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что Банк России видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики, но не будет снижать ставку "автоматически", а учтет данные о состоянии российской и глобальной экономики и риски.

Андрей Белоусов ЦБ РФ

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