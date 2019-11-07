Набиуллина допустила дальнейшее понижение ставки

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Банк России видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), но не будет снижать ставку "автоматически", а учтет данные о состоянии российской и глобальной экономики и риски, заявила в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"С учетом известных на сегодняшний день факторов у нас остается потенциал для смягчения, и даже вечно беспокоящие нас инфляционные ожидания населения сейчас снижаются, но конечно же, мы не будем принимать решение автоматически, торопясь опустить ставку как можно ниже", - сказала она.

По ее словам, перед каждым заседанием совета директоров в ЦБ будут оценивать влияние на инфляцию прошлых решений по снижению ставки, а также макростатистику.

Комментируя ранее принятые решения по ставке, она отметила фактор низкого темпа бюджетных расходов. "Да, мы ожидали, что после того, как НДС из экономики собирается, это действительно около 600 млрд, по-моему, в годовом выражении, Владимир Владимирович (Колычев, замминистра финансов. - ИФ.) меня поправит, дополнительно в бюджет, они будут расходоваться. Мы понимали, что расходоваться они будут медленнее, чем мы собрали, естественно, проекты разворачиваются по времени. Но тем не менее, мы ожидали большей скорости", - сказала Набиуллина.

Банк России сейчас спорит с правительством по поводу влияния замедления темпов бюджетных расходов. "На наш взгляд, повлияло замедление этих бюджетных расходов по сравнению с сезоном, там достаточное отставание. То есть государственного спроса в экономике не было, на который мы рассчитывали. Мы его не видели, этот государственный спрос дополнительный, где-то до середины года, потому что статистика приходит с опозданием", - пояснила Набиуллина.

"Поэтому, когда мы увидели уже, что у нас происходит такое, значит, запаздывание, мы начали смягчать политику: в июне, мы подряд смягчали, в июле, в сентябре, в октябре, для того, чтобы в том числе поддержать существенный спрос", - напомнила председатель ЦБ.

Набиуллина также отметила, что в дальнейшем, на прогнозном горизонте, инфляция в России будет оставаться на целевом уровне вблизи 4%.