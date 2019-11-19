В Думе рассказали о планах докапитализировать РСХБ в 2019 году на 4,6 млрд рублей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Дополнительный взнос РФ в уставный капитал АО "Россельхозбанк" в текущем году планируется на уровне 4,6 млрд рублей, заявил в ходе пленарного заседания Госдумы РФ глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Завтра (в среду - ИФ) мы будем с вами рассматривать поправки к бюджету 2019 года. Для того, чтобы село лучше вошло в следующий год, уже в 2019 году предлагается для реализации мероприятий следующего года 4,6 млрд рублей дополнительно выделить в уставный капитал РСХБ и 2 млрд рублей - в "Росагролизинг", то есть эти деньги - 6,6 млрд - пойдут дополнительно, они пойдут уже в этом году, но они явно идут на следующий год, таким образом, поддержка села увеличится значительно больше", - сказал депутат при обсуждении вопроса о выделении дополнительных средств на защиту села.

Ранее во внесенных в Госдуму поправках в бюджет 2019 года предполагалась докапитализация РСХБ на уровне 3 млрд рублей. При обсуждении на комитете по бюджету обсуждались разные суммы возможной докапитализации.

РСХБ по итогам третьего квартала 2019 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".