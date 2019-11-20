Налоговые онлайн-сервисы для самозанятых распространят на крупный бизнес

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Минфин России и Федеральная налоговая служба (ФНС) планируют распространить онлайн-сервисы, которыми сейчас могут пользоваться налогоплательщики - самозанятые граждане, на более крупные формы бизнеса.

"Мы должны предоставлять нашим налогоплательщикам комфортные сервисы. Вы знаете, наверное, мы начали с малого бизнеса, самозанятых - предоставили очень интересный онлайн-режим и регистрации, и ведения бизнеса, онлайн-режим без посещения, без сдачи отчета в налоговую службу. Все действует автоматически. И такие режимы мы с Михаилом Владимировичем (Мишустиным, главой ФНС - ИФ) договорились, что будем расширять. Сначала будет малый бизнес, постепенно будем уже дальше создавать условия для распространения таких онлайн-конструкций и на более крупных предпринимателей", - сказал первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов, выступая на заседании координационного совета руководителей налоговых служб государств-участников СНГ.

По словам Силуанова, задача Минфина и ФНС как раз и заключается в продвижении современные передовых практик налогообложения и налогового администрирования. "От этого выигрывают и налогоплательщики, бизнес, и, конечно же, бюджет", - отметил министр.

По его словам, внедрение современных технологий позволяет увеличивать доходы бюджета без повышения налогов за счет роста их собираемости. "Мы не жалеем денег для того, чтобы вкладывать в налоговую службу как службу, которая должна соответствовать самым последним требованиям в области цифровизации, в области автоматизации. Это дает свои результаты. Мы не увеличиваем налоги, не увеличиваем налоговое бремя, но доходы постоянно растут гораздо выше инфляции. В чем тут секрет - в том, что мы начинаем видеть не только цепочки по добавленной стоимости в НДС, мы начинаем видеть и анализировать наших налогоплательщиков в онлайн-режиме", - сказал глава Минфина.

По этой причине уклоняться от уплаты налогов становится все сложнее, отметил Силуанов. "Да скоро уже и сами налогоплательщики поймут, что бесполезно пытаться утаивать налоги, бесполезно воевать с налоговой службой, потому что мы все это скоро будем видеть, у нас вся работа налогоплательщиков будет находиться под неустанным контролем цифровым налоговой службы. Это абсолютно нормально, это создает конкурентные условия для бизнесменов, которые работают. Потому что если вчера кто-то платил налоги, кто-то не платил, - создавалось дополнительное преимущество (для тех, кто не платил - ИФ). Мы говорим о том, что наведение жесткого порядка в налоговом администрировании - это элемент конкуренции, который важен тоже и для нашей экономики", - заявил глава Минфина.

Как сообщалось, эксперимент по введению налога на профессиональный доход для самозанятых граждан с 1 января 2019 года начался в четырех российских регионах. Для участия в новом налоговом режиме гражданам не требуется регистрироваться в отделении налоговой службы, достаточно установить на телефоне мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем. На всю страну данный налог может быть распространен с 1 июля 2020 года.