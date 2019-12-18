Дума разрешила распространить на самозанятых льготы при участии в госзакупках

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки о допуске самозанятых граждан, которые платят налог на профессиональный доход, к закупкам госкомпаний на льготных условиях. Поправки приравнивают их к малому и среднему бизнесу. Пока самозанятые участвуют в таких тендерах на общих основаниях.

Когда в правительстве обсуждали это предложение, премьер-министр Дмитрий Медведев объяснял, что на самозанятых нужно распространить преференции, которыми уже пользуется малый с средний бизнес.

"Это обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства. Главная цель - стимулировать таких самозанятых людей к легализации доходов", - отмечал премьер.

Норма о приравнивании самозанятых к субъектам малого и среднего предпринимательства будет действовать временно - на время проведения эксперимента по введению налога на профессиональный доход. Эксперимент проводится с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. С января 2020 года он расширится еще на 19 регионов, в том числе на Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую области, Красноярский и Пермский края.

Режимом налога на профессиональный доход могут воспользоваться физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели (ИП), если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве ИП), получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка установлена в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам. Использовать режим можно с доходов в размере не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц).

Налогоплательщики по желанию смогут платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Самозанятые уплачивают налог и страховые взносы единым платежом пропорционально получаемым доходам.

Предполагается, что эксперимент продлится до конца 2028 года.