Рынок акций РФ вечером ушел в минус вслед за "Газпромом"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ вечером в пятницу ушел в минус по индексам вслед за корректирующимися акциями "Газпрома" после успешного размещения пакета казначейских бумаг, хоть и с дисконтом к рынку; внешние площадки подают позитивные сигналы, при этом раллируют акции "Мосбиржи", обновившие максимумы с июля 2018 года.

К 16:30 индекс МосБиржи составил 2940,12 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1454,36 пункта (-0,03%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" смешанная в пределах 3,2%.

Доллар стоит 63,69 рубля (-0,03 рубля).

Подорожали акции "Мосбиржи" (+3,2%, до 105,97 рубля), ПАО "Полюс" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,9%), "Россетей" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), АФК "Система" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "Башнефти" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%).

Просели бумаги "Распадской" (-1,9%), "Интер РАО" (-1,9%), "Газпрома" (-1,3%, до 251 рубля), "Норникеля" (-0,8%), "Ростелекома" (-0,5%), "Мечела" (-0,3%), "Яндекса" (-0,2%).

Цена размещения в рамках продажи группой "Газпром" квазиказначейского пакета в размере 3,59% капитала составила 220,72 рубля за акцию (сумма сделки - 187,7 млрд рублей), то есть дисконт к закрытию среды составил 11% (о сделке "Газпром" объявил в четверг до открытия рынка). Вновь весь пакет достался одному покупателю, которого компания характеризует как долгосрочного инвестора, и вновь он был не назван.

В июле, когда группа "Газпром" продала через "Московскую биржу" первую часть квазиказначейского пакета в 2,93% капитала, дисконт составил 5,4%. Тогда акции с баланса "дочек" "Газпрома" были проданы по 200,5 рубля за штуку при рыночной цене 212 рублей. Выручка от размещения составила 139 млрд рублей. Объем выручки "Газпрома" от двух сделок в сумме составит 326,7 млрд рублей.

В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,6%), но "плюсуют" Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,2-1,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что завершение промежуточной торговой сделки между Вашингтоном и Пекином может быть отложено до следующего года, поскольку стороны так и не пришли к соглашению по ключевым вопросам, хотя прошло уже шесть недель с 11 октября, когда Белый дом объявил о согласовании сторонами ее условий.

В четверг вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил об "осторожном оптимизме" по поводу возможного заключения промежуточного торгового соглашения США и Китая. При этом он также отметил, что обескуражен требованиями Вашингтона, сообщило агентство Bloomberg.

Отношения Вашингтона и Пекина осложнились в связи с одобрением обеими палатами Конгресса США законопроекта по ситуации в Гонконге. Законопроект теперь направляется на подпись президенту США Дональду Трампу, и по данным СМИ, американский лидер планирует его подписать, несмотря на то, что это может поставить под угрозу торговую сделку с Китаем.

Нефть в пятницу умеренно корректируется после скачка накануне; цена Brent находится все еще на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 16:30 по московскому времени составила $63,72 за баррель (-0,4% и +2,5% накануне), январская цена WTI - $58,23 за баррель (-0,6% и +2,8% в четверг).

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе упали на 2,3 млн баррелей. Добыча нефти в Штатах не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на рекордном уровне 12,8 млн баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Селигдара" (+3,8%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+2,8%), "ОГК-2" (+2,3%), "Таттелекома" (+2,2%), "Кузбасской топливной компании" (+1,8%), "МРСК Центра и Приволжья" (+1,8%), "МОЭСК" (+1,8%).

Подешевели бумаги ПАО "Донской завод радиодеталей" (-11,8%), ПАО "Русолово" (-6,8%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (-3,6%), ПАО "Русполимет" (-3,4%), ПАО "Белуга групп" (-3,3%).

АФК "Система" сообщила в пятницу о совместной продаже с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) пакета из 23,7% акций "Детского мира" (175 млн акций) в рамках SPO по цене 91 рубль за штуку. "Система" получит 12,5 млрд рублей по итогам SPO "Детского мира", РКИФ - 3,4 млрд рублей, будут владеть 33,4% и 9% акций соответственно.

Акции "Детского мира" на "Мосбирже" сначала отреагировали на эти новости умеренным снижением на возросших оборотах торгов, но к вечеру вышли в "плюс": бумаги стоят 93,24 рубля (+0,3%), объем торгов превысил 1,352 млрд рублей.

Совет директоров ПАО "МРСК Центра" (-0,2%) 25 ноября рассмотрит рекомендации по выплате дивидендов за 9 месяцев, сообщила компания. Также директора рассмотрят вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров и его повестку. Ранее "МРСК Центра" промежуточные выплаты акционерам не осуществляла.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:30 составил 41,567 млрд рублей (из них 19,242 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 6,314 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка ).