Путин поставил на три года задачу по росту экономики и увеличению доходов граждан

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В течение следующих трех лет нужно закрепить позитивные тенденции в экономике России и добиться устойчивого динамичного экономического роста, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе совещания по экономическим вопросам в пятницу он напомнил, что 21 ноября Госдума приняла федеральный бюджет на 2020-2022 годы, а также бюджеты трех государственных внебюджетных фондов.

"Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным, и за счет этого добиться увеличения доходов граждан", - сказал в связи с этим президент.

Глава государства предложил участникам совещания "сверить часы" по экономическим вопросам и выразил надежду, что эта сверка часов приведет к большей координации различных министерств и ведомств.