Рубль немного укрепился к доллару и евро в начале торгов на Московской бирже

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Курс рубля к доллару и евро начал торги вторника на Московской бирже умеренным ростом на фоне позитивной динамики валют emerging markets, вызванной продвижением в торговых переговорах США и Китая.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,91-63,95 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс снизился на копейку к уровню закрытия понедельника и составил 63,93 рубля за доллар. Евро подешевел на две копейки, до 70,41 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 1,45 копейки, до 66,85 рубля.

Доллар при этом оказался на 16,63 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 9,78 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка укрепляется к доллару и евро на фоне надежд на скорое заключение промежуточного торгового соглашения между США и Китаем. Они усилились благодаря оптимистичным комментариям китайского правительства. Как сообщило министерство торговли КНР, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США по торговле, и торгпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин в телефонной беседе достигли договоренности о решении стоящих проблем.

В сообщении подчеркивается, что "стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимные озабоченности, и достигли взаимопонимания по решению соответствующих проблем". Они "договорились о поддержании связи и контактов для решения остальных вопросов, касающихся заключения первого этапа соглашения (по торговле. - ИФ.)", отметило ведомство.

В минувшие выходные китайские власти сообщили, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность в КНР. Это решение было воспринято инвесторами как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов торговых переговоров.

Цены на нефть эталонных марок немного снижаются утром во вторник после роста накануне, вызванного оптимизмом в отношении торговой сделки США и КНР.

К 10:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,18% - до $63,71 за баррель. Январские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке дешевели на 0,17% - до $57,91 за баррель.

Оптимистичные сообщения о торговых переговорах США и Китая поддерживают нефтяной рынок с начала октября. Позитивно на нефтяные контракты влияет и продолжающееся сокращение буровой активности в Штатах.

Внимание участников рынка постепенно смещается в сторону встречи стран ОПЕК+ в начале декабря в Вене, где, вероятно, будет обсуждаться возможность продления действующей сделки по сокращению нефтедобычи.