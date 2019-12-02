ЦБ сообщил о росте числа закредитованных россиян до более чем 40%

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Доля заемщиков, имеющих ипотеку и дополнительно другие кредиты, выросла в России до более чем 40%, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 1".

"Поэтому, на наш взгляд, для того, чтобы рисков не возникло в будущем, а такого рода меры действуют именно с лагом, поэтому их надо принимать заранее, чтобы такого рода риски не возникали, (риски - ИФ) закредитованности чрезмерной людей не только необеспеченными кредитами, но, возможно, ипотечными кредитами, мы хотим с банками обсудить возможность введения такого показателя (показателя долговой нагрузки, ПДН - ИФ) и в этой сфере", - сказала Набиуллина.

Ранее ЦБ уже анонсировал планы обсудить с банковским сообществом возможное повышение надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам при расчете достаточности капитала. Глава Банка России уточнила, что регулятор выпустит соответствующий консультативный доклад. "Когда банки сейчас выдают ипотечные кредиты, да, они считают предельную долговую нагрузку для людей, но там повышенные коэффициенты не работают", - сказала Набиуллина.

Банк России с 1 октября 2019 года ввел в регулирование показатель долговой нагрузки, привязал к нему надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Чем выше долговая нагрузка заемщика, тем более жесткие коэффициенты применяются к таким активам.

В ноябре ЦБ РФ признал, что из-за введения ПДН обслуживание потребкредитов может ухудшиться из-за того, что наиболее закредитованные заемщики не смогут легко брать новые кредиты. Глава Сбербанка Герман Греф в том же месяце назвал введение ПДН "болезненными мерами" для всех заемщиков, отметив, что это может вызвать удорожание кредитов и рост долговой нагрузки на граждан.