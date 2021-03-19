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Банк России попросил о праве запрещать банкам кредитовать людей с долгами

Банк России попросил о праве запрещать банкам кредитовать людей с долгами
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Банк России начал обсуждать с правительством возможность дать регулятору законодательное право вводить ограничения для банков на выдачу кредитов гражданам, которые уже обременены долгами, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы проанализировали мировую практику, и в мировой практике есть и другие инструменты, кроме тех, которые мы применяем, как повышенные надбавки к коэффициентам риска, а именно: количественные ограничения. То есть в некоторых странах может быть прямой запрет на выдачу кредитов людям уже слишком обремененным долгами, либо банкам устанавливаются специальные квоты на количество таких кредитов. У нас такого права законодательного нет, мы сейчас с правительством ведем дискуссию на эту тему, чтобы такое право появилось, и мы бы тогда им, действительно, воспользовались", - сказала она.

ЦБ и сейчас принимает меры для того, чтобы дестимулировать банки выдавать кредиты тем людям, которые уже обременены займами и долгами. По словам Набиуллиной, уже введены специальные повышающие надбавки к коэффициентам риска по таким кредитам.

"Но, безусловно, когда у банков большой запас капитала и они могут себе позволить учитывать такие повышенные надбавки по коэффициентам риска, они могут продолжать выдавать такие кредиты", - отметила она.

В конце января ЦБ сообщал, что в ближайшие два года планирует подготовить предложения о закреплении на законодательном уровне обязанности кредиторов рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН). В 2021-2022 годах регулятор будет прорабатывать вопрос о количественном ограничении доли выдачи высокорискованных кредитов, в частности, необеспеченных потребительских кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки.

Банк России с 1 октября 2019 года для ограничения рисков закредитованности населения ввел в регулирование показатель долговой нагрузки, привязав к нему надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Показатель ПДН рассчитывается как отношение суммы среднемесячных платежей по всем кредитам (займам) физлица к величине его среднемесячного дохода.

Банк России Эльвира Набиуллина правитпльство

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