В ВТБ исключили шансы сторонних людей получить данные клиентов банков из топ-50

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Получить извне данные клиентов банков из топ-50 невозможно, считает заместитель президента - председателя правления банка Анатолий Печатников.

По его словам, сейчас любые утечки на рынке - это всегда человеческий фактор.

В середине ноября стало известно о продаже в интернете данных 5 тыс. вкладчиков ВТБ . До этого сообщалось об утечке данных клиентов Альфа-банка, а также Сбербанка.

В интервью "Интерфаксу" Печатников отметил, что этот случай относится к данным клиентов 2016 года, в ВТБ применяется формула "нулевой терпимости" к утечкам.

"Вообще эта история, что называется, "из прошлой жизни", там единичные сведения, которые относятся к 2016 году, то есть еще даже до объединения ВТБ24 и ВТБ. Это уже пройденный этап, и все соответствующие выводы давно были сделаны", - сказал зампред.

В банке установлен тотальный контроль за всеми действиями пользователей при работе с конфиденциальной информацией, создан специальный закрытый периметр, который обеспечивает максимальную защиту сведений банка, заверил Печатников.

По его словам, после принятия решения о таком подходе к утечкам ни одного инцидента зафиксировано не было. "Мы изначально придерживались этого принципа, закрепили его в новой стратегии. Внешний периметр закрыт, что делает проникновение в систему невозможным. Внутри банка тоже очень большая работа проведена. Это и контроль доступа, и мониторинг психологического и финансового здоровья персонала, особенно лиц, которые допущены к персональным данным. Задача работодателя - создать условия для сотрудников, чтобы никаких инцидентов не возникало", - пояснил Печатников.