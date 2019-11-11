Данные о 5 тысячах вкладчиков ВТБ утекли в интернет

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В интернете появилась информация о продаже данных 5 тысяч вкладчиков ВТБ, пишет в понедельник газета "Известия".

По данным газеты, сообщение о продаже базы данных вкладчиков ВТБ появилось на специализированном форуме вечером 7 ноября (актуальность информации там датируется 2019 годом). В базе содержится 5 тыс. строк, 3 тыс. из которых можно купить непосредственно у самого продавца (по 10 рублей за строчку), 2 тыс. строк - через него (по 6 рублей за строчку). Во фрагменте базы данных, имеющемся в распоряжении "Известий", содержится персональная информация о вкладчиках (ФИО, домашний адрес, индекс, номер телефона и сумма вклада, в нескольких строчках также электронная почта клиента).

ВТБ заявил, что провел расследование в связи с появлением этой информации. "Было выяснено, что эти сведения были актуальны по состоянию на 2016 год. Банк связался со всеми клиентами, чья личная информация могла быть скомпрометирована, предупредил о случившемся и принес свои извинения. Их информационной безопасности ничего не угрожает. Обращаем внимание, что утечка не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам", - сообщили "Интерфаксу" в банке.

Банк также отметил, что в нем существуют разграничения прав доступа к информации, для чего "на регулярной основе осуществляется жесткий контроль действий пользователей при работе с конфиденциальными данными".

Утечки в других банках

На прошлой неделе стало известно об утечке данных клиентов Альфа-банка. РБК сообщило о появлении в продаже в интернете данных примерно 3,5 тыс. клиентов Альфа-банка и около 3 тыс. клиентов "АльфаСтрахования". Сам банк позднее подтвердил компрометацию только по 15 клиентам.

В начале октября стало известно об утечке данных владельцев кредитных карт Сбербанка. Первоначально банк заявил о 200 скомпрометированных картах, но потом их число выросло до 5 тысяч. Сбербанк сообщил, что его служба безопасности вместе с правоохранительными органами 4 октября выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных.

В конце октября суд в Волгограде арестовал сотрудника коллекторской фирмы, которого заподозрили в хищении персональных данных клиентов кредитных организаций, в том числе Сбербанка.

На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ признает проблему утечек персональных данных и будет усиливать надзор, но виноваты в них не только банки, но и операторы платежных систем, коллекторы и т.д., поэтому для борьбы с этим явлением нужен комплексный подход.