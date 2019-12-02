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Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам
Фото: Денис Тырин/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

По вкладу "Новогодний бонус" максимальная ставка составит 5,25% при размещении средств на 9 месяцев. Депозит можно открыть до 15 января 2020 года. По вкладу "Выгодный старт" максимальна ставка - 5,85% при сроке 1,5 года. Вклад доступен для клиентов, которые с 20 октября 2018 года по 20 ноября 2019 года не открывали срочные вклады.

Минимальная сумма для обоих вкладов - 50 тыс. рублей.

Как сообщалось, 6 ноября Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов в рублях. Теперь без акционных предложений максимальную доходность можно получить по депозиту "Сохраняй" - 4,65% годовых при размещении суммы от 400 тыс. рублей на срок от 6 месяцев до 2 лет.

Сбербанк

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