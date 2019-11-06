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Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк России снизил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка.

Теперь максимальную доходность можно получить по депозиту "Сохраняй" - 4,65% годовых при размещении суммы от 400 тыс. рублей на срок от 6 месяцев до 2 лет. Ранее максимальная ставка по этому вкладу была 4,91%.

Также с 31 октября прекращен прием акционного вклада "Онлайн Плюс", что также повлияло на максимальную доходность вкладов Сбербанка для массового сегмента. По этому акционному вкладу предлагалась ставка до 5,75%.

С 1 октября, как сообщалось ранее, Сбербанк снизил ставки по своим ипотечным кредитам.

В июле Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам базовой линейки.

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.

Сбербанк

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