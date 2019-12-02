ЦБ РФ связал основные риски для экономики РФ со внешними факторами

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Основные риски для российской экономики связаны с внешними факторами: торговыми войнами, геополитикой и замедлением темпов роста глобальной экономики, говорится в "Обзоре финансовой стабильности", опубликованном Банком России.

ЦБ отмечает, что структура ключевых рисков и уязвимостей существенно не изменилась. "Основные риски для российской экономики сейчас связаны с внешними факторами - прежде всего это обострение торговой и геополитической напряженности и, как следствие, более глубокое замедление глобального роста", - говорится в обзоре.

"Снижение внешнего спроса на товары российского экспорта оказывает негативное влияние на темпы экономического роста в России. Внешняя конъюнктура и ситуация на глобальных рынках также воздействуют на внутренний финансовый рынок и финансовую систему. В настоящий момент ситуация относительно стабильна, но время от времени наблюдаются всплески волатильности. В целом краткосрочные внешние риски снизились, но увеличиваются долгосрочные риски, в том числе в условиях перехода ведущих центральных банков к поддержанию низких ставок в течение еще более длительного периода (low for longer)", - обращает внимание российский регулятор.

Россия в высокой степени интегрирована в мировую экономику и не изолирована от внешних угроз, подчеркивает ЦБ. "На фоне замедления глобального роста повышенная волатильность на внешних финансовых рынках может транслироваться и на российский финансовый рынок, хотя в последние годы его устойчивость возросла", - отмечает Банк России.

Что касается геополитики, то санкции, введенные США в августе, в частности, запрет на приобретение российских еврооблигаций на первичном рынке, не оказали существенного влияния на российский финансовый рынок, подчеркивает ЦБ в обзоре.

Кроме того, бюджетное правило способствует снижению зависимости России от динамики нефтяных цен. "При этом риск снижения цен на нефть остается существенным, прежде всего в условиях замедления роста глобальной экономики. В настоящий момент геополитические факторы поддерживают нефтяные цены, но их роль может стать менее значимой. Все большее влияние на нефтяные цены могут оказывать снижение спроса со стороны Китая и фактор наращивания добычи нефти в США", - считает ЦБ.

Набор внутренних уязвимостей, которые могут привести к реализации или усилению рисков для финансовой стабильности в России, также остался неизменным. Одним из ключевых рисков является проблема увеличения долговой нагрузки населения на фоне слабого роста располагаемых доходов. Кроме того, по-прежнему высока подверженность банковского сектора процентному риску. Также сохраняется высокая концентрация кредитного портфеля банков на крупных компаниях, но данная уязвимость отдельно не выделяется, подчеркивает регулятор. Он отмечает, что продолжает исследовать эту проблему и разрабатывать совместно с банками подходы к выявлению закредитованных компаний.

В целом ситуация в российской экономике в первом полугодии 2019 года несколько ухудшилась, в том числе на фоне происходящего замедления роста мировой экономики, обращает внимание ЦБ. Негативное влияние на темпы роста экономики РФ оказывают снижение внешнего спроса на товары российского экспорта, слабая динамика инвестиционной активности, а также временная жесткость бюджетной политики (сокращение расходов расширенного бюджета в реальном выражении в первом полугодии 2019 года).

"В условиях слабого роста реальных располагаемых доходов населения в отчетном периоде происходило снижение годового темпа роста оборота розничной торговли (при этом в октябре 2019 года наблюдалось ускорение роста показателя). Эти факторы обуславливают сохранение рисков в корпоративном и розничном кредитовании. При этом ряд внутренних уязвимостей финансовой системы сохраняют свою актуальность и потенциально способны привести к реализации рисков для финансовой стабильности", - подчеркивает ЦБ.