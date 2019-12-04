Рубль заметно укрепился к доллару и евро благодаря дорожающей нефти

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро активно дешевеют на Московской бирже в среду вечером, рубль заметно повышается к бивалютной корзине на фоне возвращения надежд на заключение уже в этом году торговой сделки между США и Китаем и уверенно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 63,88 руб. в 19:00, что на 26,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,82 руб./, подешевев на 28,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 27,29 копейки - до 67,0 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах, так как инвесторы позитивно оценили возвращение надежды на скорое заключение первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. В этой связи большинство валют emerging markets также повышаются, а цены на нефть демонстрируют уверенный рост.

Цены на нефть эталонных марок растут в пределах 4% в среду после выхода данных о запасах в США, а также на фоне надежд на сделку между Вашингтоном и Пекином. Поддержку рынку также оказывают новости о том, что страны ОПЕК+ по итогам заседания на этой неделе могут договориться о продлении действующего соглашения об ограничении добычи нефти или даже о дополнительном сокращении добычи. Ранее Ирак сообщил о возможности более глубоких сокращений добычи ОПЕК+.

США и Китай движутся к заключению соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора, несмотря на то, что напряженность между двумя странами усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, законы, ранее принятые американскими законодателями в осуждение нарушений прав человека в Гонконге и Синьцзяне, вряд ли повлияют на ход переговоров.

Американская сторона рассчитывает, что соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора США и Китая будет подписано до вступления в силу очередного раунда пошлин, запланированного на 15 декабря, отмечают источники. По их словам, среди вопросов, соглашение по которым не достигнуто, - гарантии закупки Китаем определенного объема американских сельхозтоваров, а также объем введенных ранее пошлин на китайские товары, от которых готовы отказаться США.

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что у него "нет дедлайна" для заключения торгового соглашения с Китаем, было опрометчивым, и не стоит воспринимать его как сигнал того, что торговые переговоры застопорились, отмечают источники. Накануне Трамп заявил в ходе пресс-конференции в Лондоне, где он участвовал в саммите НАТО, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" инвестиционный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, на торгах среды рубль заметно укрепляется к основным мировым валютам. "Судя по всему, основным фактором роста рубля выступает дорожающая нефть. И здесь можно говорить о специфике функционирования бюджетного правила, когда укрепление нефти, а сегодня оно превышает 3%, не сразу отрабатывается рынком. Поэтому спекулятивно рост цен на нефть способствует повышению рубля. В свою очередь, сегодняшнему активному росту нефти способствует ряд факторов. Это и предстоящая сделка ОПЕК+, где, по слухам, могут договориться о более значительном сокращении нефти, чем ожидается сейчас, и сокращение запасов нефти в США. Свою лепту в повышение рынка энергоносителей вносят и новости, что торговая сделка с Китаем идет быстрее, чем ожидалось ранее. По совокупности, на рынке очевиден спрос на сырьевые валюты, и в условиях снижения рисков рубль особенно интересен среди них как бенефициар роста цен на нефть", - отметил Нигматуллин.

Поддержку рублю также оказывают удачные аукционы Минфина по размещению ОФЗ и уменьшение ведомством объема средств на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Минфин в среду разместил одиннадцатилетние ОФЗ-ПД серии 26228 и девятилетние ОФЗ-Ин серии 52002 общим объемом чуть более 43 млрд рублей. При этом совокупный спрос составил 89 млрд рублей. Таким образом, спрос превысил предложение более чем в два раза.

Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 6 декабря по 14 января 195,5 млрд рублей, сообщило в среду финансовое ведомство. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период - 9,3 млрд рублей, что меньше, чем в период с 8 ноября по 5 декабря (в сумме 228,2 млрд рублей, среднедневные покупки - 11,4 млрд рублей).

"Укреплению рубля способствуют аукционы ОФЗ. На первом из них Минфин разместил ОФЗ-Ин выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года. Удалось разместить бумаги на 29,956 млрд рублей по номиналу при спросе 69,416 млрд рублей по номиналу и при средневзвешенной доходности 3,05%. Дополнительную поддержку обеспечила нефть, которая пыталась подняться выше $62 за баррель Brent. Пока сложно говорить о том, какой новостной фон нас ждет впереди, но, как минимум, КНР и США пока не готовы обваливать рынки сообщениями о провале переговоров. Отечественный Минфин также готов снижать давление на рубль. Объем закупки валюты в рамках бюджетного правила на период с 6 декабря до 14 января составит 195,5 млрд рублей, или 9,3 млрд рублей в день по сравнению с 11,4 млрд рублей ежедневных покупок в предыдущий период", - отметил ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени увеличилась на 3,85% - до $63,16 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 4,05% - до $58,37 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти за прошлую неделю сократились на 4,86 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов в США - первое за шесть недель - на 700 тыс. баррелей.

Запасы бензина, согласно официальным данным, выросли на 3,385 млн баррелей, запасы дистиллятов повысились на 3,063 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали роста запасов бензина на 2,7 млн баррелей, дистиллятов - на 460 тыс. баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 29 ноября, сократились на 3,72 млн баррелей.

"Рост рубля - это явное последствие новой волны ралли в нефти, баррель Brent дорожает почти на 4%. Разгону сырье обязано комментариям Ирака о том, что на стартующей завтра встрече ОПЕК+ стороны могут договориться о продлении соглашения по заморозке нефтяной добычи, а также данным по запасам. Доллар США отступил к 63,9 руб. и может проторговаться в ближайшее время в пределах 63,75-64,10 руб. Евровалюта выглядит чуть более спокойной, торгуется по 70,98 руб. и способна завтра оставаться в границах 70,8-71,25 руб.", - полагает аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 декабря на 5,47 копейки, до 64,1948 руб./$1, и увеличил курс евро на 4,78 копейки, до 71,1086 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 9,6 копейки по отношению ко вторнику и составил 64,0361 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:01 уменьшился на 15,75 копейки и составил 63,9953 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 527,729 млн, из которых $676,484 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 851,245 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 4,6 копейки по отношению ко вторнику, до 70,9818 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 14,31 копейки и составил 70,9186 руб.. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR727,781 млн, из которых EUR202,714 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR525,067 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных межбанковских кредитов слегка понизились в среду, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,63% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 6,67% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со вторником, оставшись на отметках 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.