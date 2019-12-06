Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,3%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу позитивной динамикой blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок на надеждах на торговую сделку первой фазы между США и Китаем; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2902,05 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1434,12 пункта (+0,3%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 0,6%.

Доллар стоит 63,78 рубля (+0,05 рубля).

Выросли рублевые акции "Мечела" (+0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "РусАла" (+0,4%), "Распадской" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "Норникеля" (+0,3%, "Мосбиржи" (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (-0,3%), "Мобильных телесистем" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%), ВТБ (-0,1%).

В США в четверг индексы умеренно подросли, инвесторы следили за новостями о торговых переговорах США и Китая и анализировали статданные.

Агентство Bloomberg сообщило накануне со ссылкой на осведомленные источники, что США и Китай движутся к заключению соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора, несмотря на то, что напряженность между двумя странами усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна.

Опубликованные в четверг статданные указали на падение внешнеторгового дефицита США в октябре на 7,6% - до $47,2 млрд, минимума с марта 2018 года. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США в октябре до $48,5 млрд с предварительно объявленного сентябрьского уровня $52,5 млрд.

В пятницу в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,3%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,2%) после подтверждения Китаем, что торговые переговоры с США продолжаются, несмотря на усилившуюся напряженность в отношениях двух стран.

Министерство торговли КНР сообщило накануне, что переговоры движутся "в соответствии с намеченным курсом", и представители Вашингтона и Пекина продолжают "тесное взаимодействие".

Официальный представитель Минторга Китая Гао Фэн подчеркнул при этом, что "соглашение по первому этапу сделки должно будет включать в себя снижение соответствующих пошлин".

Напряженность между США и Китаем усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна.

Тем не менее, у инвесторов сохраняется надежда, что две страны заключат промежуточную торговую сделку до планируемого Штатами повышения пошлин на очередную порцию китайских товаров 15 декабря, пишет MarketWatch.

В центре внимания трейдеров в пятницу - ноябрьские данные о безработице в США (16:30 по московскому времени). Консенсус-прогноз экспертов предполагает, что число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 180 тыс., безработица осталась на уровне 3,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть утром в пятницу корректируется вниз после роста; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $63,31 за баррель (-0,1% и +0,6% накануне), январская цена WTI - $58,39 за баррель (-0,1%, в четверг цена не изменилась).

Накануне прошло заседание государств ОПЕК, по итогам которого не было объявлено о принятии каких-либо решений, пишет MarketWatch.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в четверг неожиданно рекомендовал увеличить объем сокращения добычи на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 1,7 млн б/с.

Источники СМИ сообщили, что ОПЕК поддержал сокращения, но вопрос, как эта дополнительная нагрузка будет распределена между всеми участниками, пока не решен.

Действующая сделка ОПЕК+ предполагает сокращение нефтедобычи на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года до апреля 2020 года. Она была заключена в декабре 2018 года сроком на полгода, а в июле было принято решение продлить ее до апреля 2020 года.

Основная нагрузка по сокращению добычи странами ОПЕК ложится на Саудовскую Аравию. В сентябре Эр-Рияд, готовивший IPO Saudi Aramco, объявил, что страна будет до конца года держать свою нефтедобычу на уровне примерно на 400 тыс. б/с меньше, чем требуют от нее условия соглашения. При этом саудовские власти призвали других членов ОПЕК полностью исполнять свои обязательства (в частности, Ирак и Нигерию), что сократило бы поставки на рынок еще на 400-500 тыс. б/с.

По словам аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, в конце недели торги на глобальных рынках проходят в умеренно позитивном ключе. Если в начале недели на фоне роста напряженности в отношениях США и Китая (в первую очередь по политическим вопросам) участники рынка беспокоились относительно вероятности введения со стороны США 15 декабря новых пошлин в отношении китайских товаров, то последние заявления официальных лиц и источников, знакомых с ходом переговоров, дают надежду на то, что введения новых пошлин удастся избежать.

Тема торговых отношений остается в центре внимания участников рынка, но в пятницу важным событием дня станет публикация данных по рынку труда США (ожидается сохранение коэффициента безработицы на уровне 3,6%, динамики средней почасовой зарплаты в годовом выражении на уровне 3% и сильный рост новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе - 186 тыс. рабочих мест).

Уже на следующей неделе состоятся последние в этом году заседания Федрезерва и ЕЦБ, которые представляют заметный интерес - на заседании ФРС будет опубликован обновленный прогноз по дальнейшей динамике ставок ("точечная диаграмма"), а заседание европейского регулятора станет первым под председательствованием Кристин Лагард.

Представление "Газпромом" новой дивидендной политики вновь перенесено на 12 декабря. Учитывая локальный оптимизм на внешних рынках, можно ожидать возвращения индекса МосБиржи в диапазон 2900-2950 пунктов и проторговку в ближайшие дни его нижней половины, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, на российском рынке акций присутствует достаточно значимое число тех, кто хочет зафиксировать прибыль от роста отечественных индексов в текущем году. Накануне вечером поступили новости о том, что Минфин США внес в санкционный список еще семь российских компаний и 17 человек, обвинив их в киберпреступлениях. Однако новость нельзя назвать даже локальной, так как речь идет об очень нишевых компаниях. Явную поддержку нефтяному сектору оказали вести из Вены, где проходит встреча ОПЕК+. Министерский комитет рекомендовал одобрить расширение ограничений еще на 500 тыс. б/с - до 1,7 млн б/с. Впрочем, решение не будет немедленным, а, скорее всего, будет приниматься и одобряться в течение первого квартала.

Представитель Минторга Китая Гао Фэн подтвердил продолжающиеся переговоры с США, но в очередной раз подчеркнул, что Китай намерен добиваться отмены принятых пошлин. США, согласно информации Wall Street Journal, также настаивают на минимальном фиксированном объеме закупок сельскохозяйственной продукции. Ранее озвучивались суммы в $40-50 млрд годовых закупок, что вдвое превышает показатели до торговой войны.

В четверг стало известно, что первичное размещение акций Saudi Aramco произойдет по верхней границе ранее указанного диапазона, или $8,53 за бумагу, что делает стоимость компании равной $1,7 трлн. Основными покупателями станут региональные и саудовские инвесторы.

Рынки временно успокоились по поводу затягивания торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, но непреодолимые условия сохраняются. В конце текущей недели инвесторы смогут немного отвлечься от торговых вопросов и вспомнить о важной статистике. Вполне вероятно, что безработица в США может неприятно удивить, если отчет ADP Services брать за основу (этот отчет показал всего 67 тыс. новых рабочих мест в частном секторе, хотя ноябрь, как правило, бывает относительном сильным месяцем для рынка труда). Российский рынок акций вполне может продолжить в пятницу свое снижение. Новости из ОПЕК+ уже не кажутся столь позитивными, так как в большей степени учитывают текущее состояние добычи в картеле. Если статистика по США окажется слабой, то это будет означать ослабление доллара и повышение привлекательности высокодоходного рубля, считает Кочетков.