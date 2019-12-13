"Детский мир" протестирует новый формат сверхмалых магазинов

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Ритейлер "Детский мир" начал тестировать магазины нового "сверхмалого" формата detmir.ru, сочетающего в себе розничный магазин и пункт выдачи интернет-заказов.

Торговая площадь магазинов этого формата - 130-170 кв.м. Приоритетом при выборе места размещения магазинов будут города с населением менее 40 тыс. жителей и населенные пункты с численностью более 10 тыс. человек, а также в зонах, недоступных для работы стандартных форматов сети "Детский мир".

Предварительная оценка емкости рынка в этих локациях составляет 2 тыс. магазинов.

На данный момент открыто два пилотных магазина в сверхмалом формате в Московском регионе. До конца первого квартала 2020 года будут работать не менее пяти пилотных магазинов. В процессе тестирования будут проанализированы несколько типов ассортиментных матриц, а также процессы выдачи и скорость доставки онлайн-заказов. По итогам первого полугодия следующего года "Детский мир" примет решение о полномасштабном развитии магазинов detmir.ru.

Как заявил гендиректор "Детского мира" Владимир Чирахов, слова которого приводятся в сообщении, доля онлайн-сегмента в общей выручке сети "Детский мир" за ноябрь выросла до 17,7%. При этом около 90% онлайн-заказов выдается из розничных магазинов.

"Теперь наши покупатели в крупных городах России могут получить свой заказ уже через несколько часов после совершения онлайн-покупки на сайте", - заявил он.