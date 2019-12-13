"Детский мир" протестирует новый формат сверхмалых магазинов
Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Ритейлер "Детский мир" начал тестировать магазины нового "сверхмалого" формата detmir.ru, сочетающего в себе розничный магазин и пункт выдачи интернет-заказов.
Торговая площадь магазинов этого формата - 130-170 кв.м. Приоритетом при выборе места размещения магазинов будут города с населением менее 40 тыс. жителей и населенные пункты с численностью более 10 тыс. человек, а также в зонах, недоступных для работы стандартных форматов сети "Детский мир".
Предварительная оценка емкости рынка в этих локациях составляет 2 тыс. магазинов.
На данный момент открыто два пилотных магазина в сверхмалом формате в Московском регионе. До конца первого квартала 2020 года будут работать не менее пяти пилотных магазинов. В процессе тестирования будут проанализированы несколько типов ассортиментных матриц, а также процессы выдачи и скорость доставки онлайн-заказов. По итогам первого полугодия следующего года "Детский мир" примет решение о полномасштабном развитии магазинов detmir.ru.
Как заявил гендиректор "Детского мира" Владимир Чирахов, слова которого приводятся в сообщении, доля онлайн-сегмента в общей выручке сети "Детский мир" за ноябрь выросла до 17,7%. При этом около 90% онлайн-заказов выдается из розничных магазинов.
"Теперь наши покупатели в крупных городах России могут получить свой заказ уже через несколько часов после совершения онлайн-покупки на сайте", - заявил он.
Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. На конец сентября группа объединяла 780 магазинов: 710 магазинов "Детский мир", 62 магазина ELC и ABC, а также восемь магазинов товаров для животных "Зоозавр".
Основные акционеры компании - АФК "Система" (33,38%) и Российско-китайский инвестиционный фонд (9%), акции в свободном обращении - 57,62%.