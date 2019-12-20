Сенат США одобрил бюджет на 2020 год

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Сенат США в четверг, 19 декабря, принял федеральный бюджет на 2020 год, сообщает Associated Press.

Отмечается, что голосование по бюджету было разбито на две части. Первая часть, касающаяся ряда гражданских министерств, была принята 71 голосом против 23.

За вторую часть, включавшую финансирование Пентагона, проголосовал 81 сенатор, 11 законодателей документ не поддержали.

Общий объем расходов, принятых Сенатом, составил $1,4 трлн.

Два документа направлены на подпись к президенту США Дональду Трампу.

По словам чиновников Белого дома, президент подпишет бюджет до конца дня в пятницу, когда истекает срок текущего финансирования.