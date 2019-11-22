Трамп подписал еще один временный бюджет страны во избежание "шатдауна"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что подписал временный бюджет на 2020 год, который будет действовать до 20 декабря.

Предыдущий временный бюджет действовал до 21 ноября. Он, и нынешний временный бюджет призваны избежать "шатдауна" - прекращения финансирования государственных учреждений.

Подписание документа о новом временном финансировании предоставляет Конгрессу еще один месяц для согласования годового бюджета.

На прошлой неделе Белый дом направил министра финансов Стивена Мнучина на встречу со спикером Палаты представителей Конгресса демократкой Ненси Пелоси, пишет издание The Hill.

Оно отмечает, что демократы расценили это шаг как сигнал готовности администрации заключить сделку.

Сенат, который контролируют республиканцы, предлагает увеличить расходы на оборону за счет сокращения финансирования здравоохранения, образования, а также помощи иностранным государствам. Демократы, которых большинство в Палате представителей, настаивают на росте расходов на внутренние нужды.

Одним из главных разногласий в области распределения расходов остается вопрос о финансировании строительства стены на границе с Мексикой для предотвращения проникновения в страну нелегальных мигрантов, на чем настаивает Трамп.