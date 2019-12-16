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Конгресс намерен заложить в бюджет США $425 млн на защиту выборов от вмешательства

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Палаты представителей и Сената по итогам переговоров вокруг плана бюджета США договорились внести в него статью расходов для обеспечения защиты от вмешательства в выборы извне для каждого американского штата, пишет газета The Hill со ссылкой на источники.

На это в плане бюджета закладывается $425 млн. Однако каждый штат также должен будет самостоятельно из собственного бюджета выделить 20% от предусмотренной для него суммы с той же целью. Ожидается, что о согласовании этой статьи расходов объявят позднее в понедельник.

Средства будут направляться штатам при помощи Комиссии по содействию проведению выборов.

The Hill отмечает, что ранее в Палате представителей обсуждали возможность заложить в бюджет $600 млн на обеспечение безопасности на выборах. В Сенате комитет по ассигнованиям закладывал на это $250 млн.

США Конгресс Сенат Палата представителей

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