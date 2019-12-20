В руководстве ВТБ допускают продажу пакета ОЗК до конца года

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ активно инвестирует в активы по всей цепочке зерновой логистики и создает на их базе вертикально интегрированную структуру. Долю в новом холдинге банк может продать до конца года, сообщил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

ВТБ владеет пакетом "Объединенной зерновой компании" в размере 50% минус 1 акция (50% + 1 акция ОЗК у государства). Также ВТБ принадлежит более 33% "Новороссийского комбината хлебопродуктов", владельца одного из крупнейших зерновых терминалов страны, и 100% "Новороссийского зернового терминала". Кроме того, в этом году банк закрыл сделку по покупке контрольного пакета железнодорожного оператора "Рустранском" (РТК), который специализируется на перевозке зерна, и приобрел 70% зернового трейдера "Мирогрупп Ресурсы".

Стратегия ВТБ на зерновом рынке предусматривает создание вертикально интегрированного холдинга за счет объединения активов в области транспортной экспортной логистики и торговли зерном.

"Фактически эта структура уже создана", - сказал в интервью Соловьев.

"Мы традиционно активно ищем и привлекаем финансовых или стратегических инвесторов. У нас много запросов, в том числе из-за рубежа, на участие в капитале холдинга. В этом году, возможно, будет продажа доли первому частному инвестору, мы сейчас выбираем партнеров", - отметил первый зампред ВТБ, отвечая на вопрос о возможности привлечения инвесторов в зерновой бизнес госбанка.

"Мы собираемся сохранить контроль, так как считаем, что дело нужно доводить до конца, развивать операционное управление, двигать компанию вперед. Однако мы - банк, и должны учитывать риски, поэтому нам всегда нужны опытные и профессиональные партнеры. Мы их ищем, и планируем дальше с ними развивать этот бизнес", - подчеркнул банкир.

По его словам, задача ВТБ в этом сегменте - создать инфраструктуру "от ворот фермерского хозяйства до "последней мили" внутреннего или внешнего потребления". "Мы не только покупаем объекты, а еще работаем с Московской биржей над рынком поставочных фьючерсов, где фермеры могут хеджировать свои ценовые риски. Мы также думаем над улучшением условий хранения зерна. Потому что еще одной проблемой в сельском хозяйстве являются большие потери при перевозке и хранении", - сказал Соловьев.

Международные рынки, на которых планируется сфокусировать работу - это, по его словам, страны Африки, Азии, Ближнего Востока.

"Речь не идет о создании монополии, мы создаем цивилизованную платформу, рождаем спрос, длинный и обеспеченный деньгами, и это очень важно для конечных потребителей", - отметил первый зампред ВТБ.

По словам Соловьева, сейчас на долю группы ВТБ приходится порядка 25% от всего объема перевалки зерна на российском рынке, и не более 10% от объема торговли зерном.

"Путем увеличения объектов в периметре зернового холдинга мы немного расширим свою долю, и общая перевалочная база вырастет. Сейчас мы далеко не глобальный игрок в этом секторе, существует целый ряд компаний, российских и зарубежных, объемы торгов которых сопоставимы или превышают наши. Но в итоге, мы надеемся, все игроки рынка получат новые возможности", - резюмировал он.