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Денежная база в РФ выросла с 6 по 13 декабря на 154,4 млрд рублей

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 13 декабря составил 10771,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 6 декабря денежная база в России равнялась 10617,1 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,45%, или на 154,4 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ

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