Поиск

Губернаторам поручили заранее наладить вывоз мусора на новогодние праздники

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин направил губернаторам телеграммы с рекомендацией заранее принять меры, чтобы коммунальные службы вовремя собирали и вывозили отходы в период новогодних и рождественских каникул.

Он напомнил, что традиционно в эти праздники образуется много мусора. Чтобы предупредить возможные нарушения периодичности вызова отходов, министр попросил глав регионов взять ситуацию на личный контроль.

Губернаторам также рекомендовали открыть "горячие линии" дежурных служб по контролю за вывозом мусора и напомнить гражданам, куда жаловаться на неудовлетворительную работу коммунальщиков.

Дмитрий Кобылкин Минприроды

Новости по теме

Новости
Дело Baring Vostok

Басманный суд рассмотрит просьбу об аресте седьмого фигуранта "дела Калви"

"Транснефть" решила ужесточить контроль за нефтяниками после форс-мажора на "Дружбе"

Сбербанк открыл первый McDonald's в отделении

SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя

Российско-украинский газовый конфликт

Москва и Киев договорились о транзите газа. Обобщение

Москва и Киев договорились о транзите газа. Обобщение

"Победа" запросила допуски к рейсам из Сибири в Таиланд

Сенат США одобрил бюджет на 2020 год

Российско-украинский газовый конфликт

Российско-украинские переговоры по газу продолжатся в пятницу в Минске

Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Путин: пресс-конференция - 2019

Путин предложил разобраться с проблемой наемников в Донбассе

Путин предложил разобраться с проблемой наемников в Донбассе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');