Губернаторам поручили заранее наладить вывоз мусора на новогодние праздники

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин направил губернаторам телеграммы с рекомендацией заранее принять меры, чтобы коммунальные службы вовремя собирали и вывозили отходы в период новогодних и рождественских каникул.

Он напомнил, что традиционно в эти праздники образуется много мусора. Чтобы предупредить возможные нарушения периодичности вызова отходов, министр попросил глав регионов взять ситуацию на личный контроль.

Губернаторам также рекомендовали открыть "горячие линии" дежурных служб по контролю за вывозом мусора и напомнить гражданам, куда жаловаться на неудовлетворительную работу коммунальщиков.