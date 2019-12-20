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Орешкин заявил о трех финальных препятствиях на пути интеграции РФ и Белоруссии

Орешкин заявил о трех финальных препятствиях на пути интеграции РФ и Белоруссии
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия по итогам встречи президентов двух стран в Петербурге не сняли противоречия по самым острым вопросам двусторонней повестки.

"У нас сейчас осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности (по интеграции двух стран - ИФ)", - заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин после переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Это, по его словам, вопросы в нефтяной, газовой и налоговой сферах.

Москву и Минску осталось решить только эти проблемы, чтобы "финализировать все дорожные карты". "Напомню, у нас 31 дорожная карта, три блока вопросов остались, которые мешают достигнуть пакетной договоренности", - сообщил глава Минэкономразвития.

При этом он отметил, что Москва и Минск полностью согласовали вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка.

Ранее в пятницу Путин и Лукашенко встретились в Петербурге. Политические лидеры продолжили разговор о судьбе интеграции двух стран в рамках Союзного государства, который они начали в Сочи две недели назад, 7 декабря.

Ранее в декабре посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко говорил, что после переговоров Путина и Лукашенко в Сочи у Белоруссии и России остаются несогласованными восемь из 31 дорожных карт по интеграции. Он также проинформировал, что Минск и Москва на переговорах в Сочи полностью согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества таможенных служб.

Как сообщалось, Белоруссия и Россия в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, с белорусской - министр экономики Дмитрий Крутой.

В настоящее время Москва и Минск ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства.

Максим Орешкин Владимир Путин Александр Лукашенко Белоруссия

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