В эксперимент по введению tax free в России включили три новых региона

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил о продлении эксперимента по введению в России системы возврата НДС - так называемой tax free - на год, и о включении в него трех новых регионов.

"Я подписал новое постановление, которое не только продлевает срок действия этого пилотного проекта до 31 декабря 2020 года, но и позволяет расширить географию и число участников этого процесса. К 13 регионам, где эта система действует, добавляются Ленинградская область, Приморский и Хабаровский края", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Кроме того, по его словам, "снимается привязка этой методики к конкретным адресам магазинов, что оговаривалось в предыдущей версии постановления". "Теперь в этой системе могут участвовать не только организации, которые зафиксированы по конкретным адресам, а вся розничная торговля региона, если она ведется российскими юридическими лицами", - отметил премьер.

В свою очередь первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов отметил успешность эксперимента по внедрению tax free. Глава Минфина рассказал, что за 11 месяцев текущего года количество чеков, оформленных в этой системе, выросло на 35% по сравнению с прошлым годом. "Общий объем оборота товаров по системе tax free составил 17 млрд рублей", - добавил он.

Силуанов рассказал, что также "вводится новация в этой системе - упрощается процедура (оформления tax free - ИФ) путем электронного документооборота, в бумажном виде все необходимые документы заполнять будет не нужно".

"В первой половине 2020 года мы планируем принять все необходимые нормативные акты, чтобы эта система стала еще более комфортной и доступной", - сообщил первый вице-премьер.

Он выразил надежду на то, что система tax free повысит привлекательность России для туристов. "Не вижу оснований, почему она не может быть эффективной в нашей стране и создавать дополнительные удобства для иностранных туристов", - согласился Медведев.

Госдума приняла закон о введении системы tax free в России в ноябре 2017 года. Первые чеки по системе tax free в тестовом режиме начали оформляться в апреле 2018 года. Тогда иностранцам предоставили возможность вернуть НДС с покупок в магазинах, участвующих в проекте, в Москве, Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи. Затем в пилотный проект были включены города-организаторы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.