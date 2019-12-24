"Нафтогаз" предупредил о рисках пакетного соглашения с "Газпромом"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - "Нафтогаз Украины" ожидает подписания с "Газпромом" пакета документов в газовой сфере до конца текущей недели, заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

Как заявил Витренко в эфире "Громадське ТВ", украинская сторона работает над системой договоров, которые минимизируют или полностью исключат риск того, что "Газпром" после отказа "Нафтогаза" от исков к российской компании откажется от договоренностей по транзиту.

"Это очень сложное такое дело, поэтому есть риск того, что даже эти договоренности, которые были достигнуты, они не будут реализованы", - сказал он. Топ-менеджер выразил надежду, что "конструктивная, добросовестная работа со всех сторон сделает так, чтобы этого не произошло".

Он добавил, что в "Нафтогазе" рассчитывают на поддержку европейских партнеров и политическую поддержку со стороны руководства Украины, что все-таки будет определенное давление на российскую сторону, чтобы документы были подписаны уже на этой неделе, и подписанный 20 декабря трехсторонний межправительственный протокол был претворен в жизнь и не остался только на бумаге.

Он напомнил, что "Газпром" и "Нафтогаз" должны отозвать много исков, обеим сторонам предстоит проделать сложную работу. К тому же, в юридических командах обоих компаний много иностранных юристов, которые с обеда вторника, 24 декабря, и в среду будут праздновать католическое Рождество. В частности, по словам Витренко, у "Нафтогаза" такие юристы работают в Норвегии, Швеции, Нидерландах, Швейцарии, Великобритании.

"Мы все же надеемся, что мы выйдем на конец недели на подписание всех документов", - заявил топ-менеджер "Нафтогаза".

На своей страничке в фейсбуке Витренко написал, что достижение договоренностей с "Газпромом" важно с точки зрения международной репутации Украины, поступлений в госбюджет и безопасности страны. "Когда Украина обеспечивает транзит газа в Европу, Европа больше заинтересована в том, чтобы защищать интересы Украины на международной арене. Возможно, кому-то это кажется преувеличением, но транзит газа также является предохранителем от полномасштабной военной агрессии Российской Федерации", - утверждает топ-менеджер "Нафтогаза".

Подписанный 20 декабря в Минске межправительственный протокол Украина-РФ-Еврокомиссия предусматривает пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 годы - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.

В "транзитной" части пакета документов необходимо подписать межоператорское соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement) между ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и "Газпромом", а также договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" на организацию транспортировки с последующим транспортным соглашением между "Нафтогазом" и ОГТСУ.