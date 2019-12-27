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Еврокомиссия подтвердила готовность газотранспортного оператора Украины работать по законам ЕС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович подписал письмо, подтверждающее, что созданный на Украине оператор газотранспортной системы разделен по видам собственности и готов работать в соответствии с законодательством Евросоюза. Он написал об этом в твиттере.

Это было необходимым условием для беспрерывного транзита российского газа в Европу через Украину, в соответствии с достигнутыми трехсторонними договоренностями.

24 декабря энергорегулятор Украины принял окончательное решение о сертификации нового оператора ГТС страны. Ожидается, что "Оператор газотранспортной системы Украины" начнет полноценно работать в качестве нового оператора украинской ГТС с 1 января 2020 года. ООО "ОГТСУ" стало новым оператором ГТС Украины согласно обновленному правительством страны 18 сентября плану анбандлинга "Нафтогаза Украины".

Обновленная модель анбандлинга НАК, соответствующая требованиям Третьего энергопакета, была принята с целью создания возможности для подписания нового договора на транзит российского газа через территорию Украины. Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом " и "Газпромом" истекает в конце 2019 года.

Украина, Россия и Еврокомиссия 20 декабря в Минске подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 годы - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет. При этом "Нафтогаз "возьмет на себя риски тарифообразования на транзит газа ОГТСУ.

В "транзитной" части пакета документов необходимо подписать межоператорское соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement) между ОГТСУ и "Газпромом", а также договор между "Нафтогазом Украины" и"Газпромом" на организацию транспортировки с последующим транспортным соглашением между НАК и ОГТСУ.

Марош Шефчович Еврокомиссия Газпром Украина Нафтогаз ОГТСУ

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