Москва надеется на отмену запрета Украины на импорт электроэнергии из России

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Россия готова обеспечивать Украину электроэнергией в необходимых объемах и надеется на отмену решения Киева о запрете импорта этого ресурса из РФ, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" министр энергетики РФ Александр Новак.

Отмена запрета импорта из России электроэнергии стала бы разумным шагом, считает он.

Ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из России (по двусторонним договорам и на внутреннесуточном рынке). В то же время кабмин Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме страны.

Как отметил Новак в интервью "России 24", это нерациональное решение, так как оно не обеспечивает энергобезопасность и надежное энергоснабжение потребителей. "Мы не так много поставляем (электроэнергии на Украину - ИФ). В основном у нас перетоки, но там тоже небольшие объемы, потому что украинская энергосистема сама по себе достаточно сильная, мощная. Мы последние годы не поставляли электроэнергию на Украину. И только возобновили это несколько месяцев назад в качестве пилотных поставок", - рассказал министр.

В октябре 2019 года Украина впервые с 2015 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России, сообщали в НЭК "Укрэнерго" (оператор системы передачи электроэнергии). По данным агентства "Интерфакс-Украина", 1 октября импорт электроэнергии из РФ ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО "Юнайтед Энерджи".

Позже ПАО "Интер РАО" (оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ) сообщило, что в сентябре 2019 г. заключило коммерческие контракты на поставку электроэнергии из России на Украину. В том числе в июне 2019 года в целях урегулирования отклонений фактических сальдо перетоков электроэнергии (мощности) компания заключила с "Укрэнерго" договоры в обеспечение параллельной работы энергосистем Украины и России.

До октября 2019 г. Украина последний раз закупала электроэнергию у РФ в 2015 году по заключенному между ГПВД "Укринтерэнерго" и "Интер РАО" договору для дальнейшей ее передачи в Крым. Контракт действовал на протяжении 2015 года и предусматривал равномерный график поставок объемом до 1,5 ГВт. В дальнейшем он не был продлен.

В 2014 г. Украина импортировала 178 млн кВт.ч электроэнергии из России, в 2015 г. - 2 млрд 295,9 млн кВт.ч. В последние годы Киев не закупал электроэнергию у Москвы, были лишь небольшие технологические перетоки, связанные с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран (по контрактам ГП "Энергорынок").