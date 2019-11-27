В Красноярске и Минусинске ввели режим "черного неба" из-за сильного загрязнения атмосферы

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Метеорологи ввели режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Красноярске и Минусинске из-за сильного загрязнения воздуха и их слабого рассеивания. Об этом сообщило Среднесибирское управление гидрометеорологии. В местных СМИ это называют "режимом черного неба".

Режим НМУ в обоих городах действует с вечера вторника до 19:00 среды по местному времени (15:00 по Москве). Промышленные предприятия на это время должны снизить вредные выбросы в атмосферу на 15-20%. Населению в такой ситуации рекомендуют реже выходить из дома, не проветривать помещения, чаще мыть полы, промывать нос физраствором.

По данным системы онлайн-мониторинга окружающей среды краевого Министерства экологии, в настоящее время превышения вредных веществ в воздухе в Красноярске не зафиксировано. По данным независимой системы экологического мониторинга "Nebo.Live", в Красноярске зафиксировано повышенное содержание взвешенных частиц (PM 2,5), наиболее высокое - в центральной части города, на правобережье, а также в микрорайонах Северный и Взлетка.