Поиск

В Красноярске и Минусинске ввели режим "черного неба" из-за сильного загрязнения атмосферы

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Метеорологи ввели режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Красноярске и Минусинске из-за сильного загрязнения воздуха и их слабого рассеивания. Об этом сообщило Среднесибирское управление гидрометеорологии. В местных СМИ это называют "режимом черного неба".

Режим НМУ в обоих городах действует с вечера вторника до 19:00 среды по местному времени (15:00 по Москве). Промышленные предприятия на это время должны снизить вредные выбросы в атмосферу на 15-20%. Населению в такой ситуации рекомендуют реже выходить из дома, не проветривать помещения, чаще мыть полы, промывать нос физраствором.

По данным системы онлайн-мониторинга окружающей среды краевого Министерства экологии, в настоящее время превышения вредных веществ в воздухе в Красноярске не зафиксировано. По данным независимой системы экологического мониторинга "Nebo.Live", в Красноярске зафиксировано повышенное содержание взвешенных частиц (PM 2,5), наиболее высокое - в центральной части города, на правобережье, а также в микрорайонах Северный и Взлетка.

Красноярск Минусинск

Новости по теме

Новости

Движение на серой ветке московского метро прерывалось из-за пассажира на рельсах

Что случилось этой ночью: среда, 27 ноября

Российские туристы пострадали в аварии с автобусом на Доминикане

Суд 5 декабря рассмотрит апелляцию на арест историка Соколова

Греф призвал не обязывать банки принимать юридически значимые решения на основе биометрии

Что произошло за день: вторник, 26 ноября

Путин подписал закон, который нужен для регистрации Фонда общественных интересов "Яндекса"

Путин подписал закон, который нужен для регистрации Фонда общественных интересов "Яндекса"

Московский эндокринный завод сообщил о поставке незарегистрированного "Диазепама"

В Сочи завели дело о доведении до самоубийства после смерти девушки-следователя

В Сочи завели дело о доведении до самоубийства после смерти девушки-следователя
Авиакатастрофы в России

МАК назвал причину крушения Boeing-737 FlyDubai в Ростове-на-Дону

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');