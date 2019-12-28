Переговоры между РФ и Украиной по газу продолжились в Вене третий день подряд

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российская и украинская стороны третий день подряд продолжают переговоры о контрактном оформлении достигнутых неделю назад договоренностей о продолжении сотрудничества в газовой сфере.

Представитель "Газпрома" сообщил журналистам: "Российско-украинские переговоры по газу в Вене, начавшиеся в четверг, и длившиеся до ночи в пятницу, сегодня продолжаются".

Между тем глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявил агентству "Интерфакс-Украина", что переговоры могут продолжиться и завтра.

Как сообщалось, подписанный 20 декабря в Минске межправительственный протокол Украина-РФ-Еврокомиссия предусматривает пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража (эти деньги "Газпром" уже выплатил в пятницу), отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020г. - 65 млрд куб. м, 2021-2024 - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на десять лет.

В "транзитной" части пакета документов необходимо подписать межоператорское соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement) между ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и "Газпромом", а также договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки с последующим транспортным соглашением между "Нафтогазом" и ОГТСУ.