Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с "Газпромом"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета (АМКУ) к российскому "Газпрому" на $7,4 млрд.

Соответствующее распоряжение правительства от 27 декабря 2019 года №1372-р обнародовано на "Урядовом портале". Правительство уполномочило подписать мировое соглашение министра юстиции Дениса Малюську.

Как сообщалось, пакетные газовые договоренности включают мировое соглашение "Газпрома" и АМКУ по штрафу на $7,4 млрд.

АМКУ в январе 2016 года оштрафовал ПАО "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Позже сумма штрафа возросла до 172 млрд грн за счет пени за его неоплату. По сегодняшнему курсу это около $7,4 млрд.

Украина-РФ-Еврокомиссия 20 декабря 2019 года в Минске подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение. Среди прочего им определяется урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд.