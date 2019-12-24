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Украина оценила доход от транзита российского газа за пять лет в $15 млрд

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Украина за пять лет транзита российского природного газа получит доход в размере $15 млрд, полагает министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи (встречи в Минске 20 декабря, по итогам которой Украина-РФ-ЕК подписали межправительственный протокол - ИФ), это более $3 млрд по арбитражу + ориентировочно $3 млрд за транзит на год в течение пяти лет", - написал министр в своей колонке для издания "Экономическая правда" во вторник.

"Таким образом, в пятилетней перспективе мы получим около $18 млрд, из них $3 млрд - "живыми" деньгами - уже до нового года. И это - без каких-либо кабальных условий относительно покупки российского газа", - подчеркнул Оржель.

При этом глава Минэкоэнерго отметил, что на встрече в Минске стороны достигли существенного прогресса, однако в настоящее время риск неподписания нового контракта все еще существует.

"Протокол - это еще не соглашение. В последнюю неделю декабря наши компании будут разрабатывать драфт текста. Но пока само соглашение не подписано - транзита нет. Может вторая сторона "спрыгнуть" в последний момент? Да. Готовы ли мы к этому? Да. Но если это произойдет, все имиджевые потери понесет "Газпром", - добавил министр.

Как сообщалось, Украина-РФ-ЕКврокомиссия 20 декабря в Минске подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет. При этом "Нафтогаз "возьмет на себя риски тарифообразования на транзит газа ОГТСУ.

В настоящее время осуществляется наработка и согласование контрактов между украинской и российской сторонами. Так, "Нафтогаз" работает над текстами соглашений, предусмотренных вышеуказанным протоколом, в частности, над соглашением об урегулировании взаимных претензий, договором об организации транзита между "Нафтогазом" и "Газпромом" и договором о бронировании мощностей между НАК и ОГТСУ. Параллельно ОГТСУ осуществляет согласование текста договора о взаимодействии операторов сетей с представителями "Газпрома", заключение которого является первым шагом к созданию технической возможности для продолжения транзита российского газа после 1 января 2020 года.

Украина Нафтогаз Газпром

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