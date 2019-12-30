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"Спортмастер" купил датские магазины Sportmaster и Rezet Sneaker Store

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Группа Sportmaster Operations Pte. Ltd (головная компания ритейлера "Спортмастер" со штаб-квартирой в Сингапуре) приобрела датскую Sport Nordic Holding ApS, управляющую сетями магазинов Sportmaster и Rezet Sneaker Store.

Сделка закрыта, ее сумма не раскрывается.

Это первая инвестиция группы "Спортмастер" в Западной Европе. "Мы планируем использовать ее в качестве основы для нашего непрерывного развития в этом регионе", - сказал директор группы Дмитрий Барков, процитированный в ее сообщении.

Управлять приобретенными сетями магазинов в Дании будет директор департамента развития бизнеса группы "Спортмастер" Януш Гембарски. В ближайшее время значительных изменений в работе магазинов и онлайн-платформ не планируется.

В настоящее время датская компания имеет около 1 тыс. сотрудников, 89 офлайн-магазинов и онлайн-платформу, на долю которой в 2019 году пришлось примерно 20% от общей выручки в 1,1 млрд датских крон (10,9 млрд рублей).

У группы "Спортмастер" 30 тыс. сотрудников и более 1,4 тыс. магазинов ("Спортмастер", O'Stin, Funday). В 2019 году выручка группы составила более 160 млрд рублей. Компания была основана в 1992 году. В настоящее время она работает на рынках России, Казахстана, Украины, Белоруссии и Польши.

Российская операционная компания группы - ООО "Спортмастер". По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания на 100% принадлежит сингапурской Sportmaster Operations Pte. Ltd. Выручка ООО "Спортмастер" в 2018 году составила 107,4 млрд рублей, чистая прибыль - 15,65 млрд рублей.

Спортмастер

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