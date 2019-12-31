Объем госзакупок в РФ в 2019 году вырос на 15%

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Объем госзакупок в РФ в 2019 году вырос на 15%, до 9,6 трлн рублей, следует из данных Единой информационной систем (ЕИС) в сфере закупок, за работу которой отвечает Федеральное казначейство.

По данным ЕИС, в 2019 году госзаказчики разместили 2,9 млн извещений о проведении закупок на общую сумму в 9,6 трлн рублей. Годом ранее эти показатели составили 3,2 млн извещений на 8,3 трлн рублей.

На конец 2019 года госзаказчики заключили 3,4 млн контрактов на 7,7 трлн рублей против 3,6 млн контрактов на 6,9 трлн рублей в 2018 году. При этом показатель относительной экономии по заключенным контрактам снизился на 1,2 п.п., до 5,3%. В то же время в абсолютном значении экономия госзаказчиков выросла - до 361 млрд рублей в 2019 году с 348 млрд рублей в 2018 году.

В свою очередь госкомпании разместили в ЕИС 1,2 млн извещений о проведении закупок на 13,9 трлн рублей. По итогам 2018 года компании опубликовали в системе 1,3 млн извещений на 16,9 трлн рублей.

В то же время объем размещенных в ЕИС контрактов госкомпаний с поставщиками составил 18,5 трлн рублей (1,4 млн контрактов). Годом ранее эти показатели составляли 1,2 млн контрактов на 18 трлн рублей.