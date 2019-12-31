Росстат немного повысил оценки роста ВВП РФ за 2018 и 2017 годы

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Росстат незначительно повысил оценки роста ВВП РФ в 2018 и в 2017 годах, оставил неизменным рост в 2016 году и немного уменьшил показатель падения ВВП в 2015 году, следует из публикации статслужбы.

Так, оценка роста ВВП РФ в 2018 году повышена до 2,5% с 2,3%, в 2017 году - до 1,8% с 1,6%, в 2016 году осталась неизменной - рост на 0,3%, а снижение в 2015 году было на 2,0%, а не на 2,3% по предыдущей оценке.

"Данные отличаются от итогов за предыдущие годы на величину изменений, связанных с внедрением международной методологии оценки жилищных услуг, производимых и потребляемых собственниками жилья; оценкой потребления основного капитала исходя из его текущей рыночной стоимости; согласованием данных об экспорте и импорте с данными платежного баланса; актуализацией данных по итогам разработки базовых таблиц "Затраты-выпуск" за 2011 год, включением оценки услуг домашних работников (домашней прислуги)", - говорится в пояснении Росстата.

Предварительную оценку динамики ВВП за 2019 год, как ожидается, Росстат опубликует в конце января 2020 года. За январь-сентябрь 2019 года ВВП РФ, по данным Росстата, вырос на 1,1%. Минэкономразвития РФ прогнозировало рост ВВП РФ в 2019 году на 1,3%.