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Рубль днем развернулся вниз к доллару и ускорил рост к евро

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Доллар перешел к повышению, евро, напротив, ускорил темпы снижения на "Московской бирже" в пятницу днем по сравнению с первой половиной сессии; рубль растет к бивалютной корзине благодаря опережающему росту в паре с евро, следующему за котировками единой валюты на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 62,05 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 6,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,08 руб./EUR1, подешевев на 38,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 13,61 копейки к уровню прошлого закрытия, до 65,21 рубля (предыдущая сессия состоялась в понедельник, 30 декабря).

ЦБ 31 декабря установил официальные курсы доллара и евро на период новогодних каникул вне индексной сессии "Московской биржи" (биржа в последний день года не работала). Таким образом, в период с по 1 по 9 января официальный курс доллара составляет 61,9057 руб./$1 (без изменений к предыдущему значению), курс евро был установлен на отметке 69,3777 руб./EUR1 (+3,71 копейки).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и немного дешевеет к доллару, но ускорил рост к евро вслед за динамикой валют на глобальном рынке. Доллар возобновил укрепление к большинству мировых валют, в том числе, к евро как защитный актив после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил на аэропорт столицы Ирака Багдада.

Цены на нефть эталонных марок усилили подъем в ходе торгов в пятницу из-за усиления беспокойства относительно конфликта в одном из самых важных нефтедобывающих регионов мира.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 по Москве увеличилась на 4,02% - до $68,91 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 3,89% - до $63,56 за баррель.

В течение сессии цена Brent поднималась до $69,5 за баррель, WTI - до $64,09 за баррель.

рубль доллар евро Московская биржа

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