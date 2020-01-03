Рубль укрепился к бивалютной корзине на вечерних торгах

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Доллар развернулся вниз после небольшого повышения в середине дня, евро продолжает дешеветь на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря уверенному росту цен на нефть и в условиях опережающего роста в паре с евро, следующего за котировками единой валюты на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 61,93 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 5,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,16 руб./EUR1, подешевев на 31,0 копейку. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 17,11 копейки к уровню прошлого закрытия, до 65,18 рубля (предыдущая сессия состоялась в понедельник, 30 декабря).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к бивалютной корзине на вечерних торгах, демонстрируя при этом опережающий рост в паре с евро вслед за динамикой валют на глобальном рынке. Доллар возобновил укрепление к большинству мировых валют, в том числе к евро, как защитный актив после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил на аэропорт столицы Ирака Багдада. Поддержку рублю оказывает обусловленный этим событием активный рост цен на нефть.

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в пятницу вечером в ходе торгов из-за усиления беспокойства относительно конфликта в одном из самых важных нефтедобывающих регионов мира.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве увеличилась на 3,79% - до $68,76 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 3,66% - до $63,42 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до $69,5 за баррель, WTI - до $64,09 за баррель.